В Киеве «BMW» вылетел на тротуар и сбил насмерть женщину

В Киеве произошло страшное ДТП на улице Хоткевича в Деснянском районе.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

«BMW вылетел с дороги на тротуар, раздавив женщину о столб. Обувь разлетелась на 20 метров в стороны», — говорится в сообщении.

Как показала экспертиза на содержание алкоголя в крови, которую провели на месте ДТП, водитель был трезв. Женщина от полученных травм погибла мгновенно.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, в Белой Церкви пьяная 18-летняя девушка без прав сбила насмерть женщину, еще одного пешехода госпитализировали.