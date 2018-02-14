В Киеве «BMW» вылетел на тротуар и сбил насмерть женщину

В Киеве произошло страшное ДТП на улице Хоткевича в Деснянском районе.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
«BMW вылетел с дороги на тротуар, раздавив женщину о столб. Обувь разлетелась на 20 метров в стороны», — говорится в сообщении.
Как показала экспертиза на содержание алкоголя в крови, которую провели на месте ДТП, водитель был трезв. Женщина от полученных травм погибла мгновенно.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Напомним, в Белой Церкви пьяная 18-летняя девушка без прав сбила насмерть женщину, еще одного пешехода госпитализировали.