В Николаеве заминировали Центральный райсуд: на месте работают взрывотехники

В четверг, 15 февраля, в Николаеве заминировали Центральный районный суд.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник издания в суде.

Так, в 8:45 на линию 102 поступил сигнал о заминировании. Сейчас на месте работают взрывотехники, людей из здания суда эвакуировали.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области подтвердили данную информацию.

Стоит отметить, что на сегодняшнее утро в суде не было запланировано рассмотрение каких-либо резонансных дел.

Ранее сообщалось, что николаевец решил «отомстить» родственникам повторным сроком в тюрьме и сообщил о ложном минировании.