В Соломенском суде Киева молодчики избили активиста «Автомайдана» - полиция не вмешивалась

Несколько титушек избили активиста "Автомайдана" Виталия Устименко и активиста "Гражданского сектора Евромайдана" Олега Слабошпицкого в Соломенском районном суде Киева. Это произошло за несколько минут перед тем, как суд принял решение отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки.

Об этом сообщает «Левый берег».

После объявления решения суда Устименко и Слабошпицкий, которые находились в зале суда, начали громко возмущаться. На что один из народных депутатов, который тоже был внутри, показал на них пальцем и приказал вывести. После этого и произошло избиение.

Устименко (слева) и Слабошпицкий

Сотрудники правоохранительных органов, которые находились внутри здания суда, не стали объяснять журналистам, почему они никак не вмешиваются в происходящее и не выводят титушек из здания.

При этом корреспондент LB.ua слышал, как они между собой называли этих титушек «одесситами».

Ранее в Соломенском суде Киева, где избирают меру пресечения Труханову, произошла потасовка между молодчиками и активистами. Также в возле Соломенского суда произошли столкновения между «Нацкорпусом» и спецназом – есть пострадавшие и задержанные

Напомним, по делу «Краяна» сегодня был задержан мэр Одессы Геннадия Труханова и его заместитель Павел Вугельман. Сейчас чиновникам сообщено о подозрении. Отметим, правоохранители считают, что чиновники могут быть причастны к схеме с нанесения ущерба местному бюджету Одессы.

В частности, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое раньше принадлежало ГП «Завод «Краян», за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии деньги «продавец» попытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

Отметим, Труханова защищает адвокат Насирова и сына Аввакова.