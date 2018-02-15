В Николаеве парень попал под колеса «машрутки», его госпитализировали

В Николаеве вечером 15 февраля на перекрестке улиц Курортная и Крылова маршрутное такси сбило парня.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец случившегося.

Как передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места ДТП, точные детали случившегося пока не ясны. Патрульные выясняют, на какой сигнал светофора двигались автобус и пешеход. Пострадавшего парня госпитализировали. По одной информации, «маршрутка» ехала на зеленый свет. В то же время агрессивно настроенный мужчина на видео стал кричать, что на зеленый свет шел пешеход.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске водитель сбил женщину на пешеходном переходе.