Под Николаевом столкнулись легковой автомобиль и «Рута», сообщают о пострадавших

Вечером 15 февраля на трассе между Николаевом и Херсоном произошло ДТП с участием маршрутного такси «Рута» и автомобиля «ВАЗ».

Об этом сообщает сайт «0512».

В результате столкновения «Рута» перевернулась, «ВАЗ» получил механические повреждения. В сообщении говорится о пострадавших, но их количество и тяжесть травм не уточняется. Не сообщается, были ли пассажиры в маршрутном такси. Также не указано место, где именно случилось ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве парень попал под колеса «маршрутки».