На полевой дороге на Николаевщине в грязи застряли два автомобиля – их пришлось вытаскивать спасателям

На Николаевщине в селе Ивановка Врадиевского района спасатели вытаскивали из грязи два легковых автомобиля.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В четверг, 15 февраля, в 18:40 спасателям сообщили, что два легковых автомобиля «Chevrolet Aveo» и «Volvo», двигаясь по полевой дороге, застряли в грязи на окраине села Ивановка.

Прибывшее отделение 13 Государственной пожарно-спасательной части на спецавтомобиле отбуксировали машины на проезжую часть, после чего те продолжили движение.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели помогли мужчине добраться до БСМП, к которому не доезжали спецавтомобили из-за плохой дороги.