В Киеве на станции метро неизвестные облили зеленой краской девушку, которая раздавала газету «Вести»

Сегодня утром в Киеве на станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской газеты и девушку, которая их раздавала.
Об этом сообщает «Киев.Оперативный» в Facebook.
«Только что на станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской газеты и девушку, что их раздавала, после чего скрылся», – говорится в сообщении.
На прикрепленных к посту фотографиях можно увидеть облитые голубой краской газеты «Вести», которые лежат на полу у входа в метро. В каком сейчас состоянии девушка пока не сообщается.
Напомним, ранее журналисты показали, что осталось от офиса «Вестей» после обысков силовиков.