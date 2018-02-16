В Киеве на станции метро неизвестные облили зеленой краской девушку, которая раздавала газету «Вести»

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Сегодня утром в Киеве на станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской газеты и девушку, которая их раздавала.

Об этом сообщает «Киев.Оперативный» в Facebook.

«Только что на станции метро Дворец Спорта неизвестный облил краской газеты и девушку, что их раздавала, после чего скрылся», – говорится в сообщении.

На прикрепленных к посту фотографиях можно увидеть облитые голубой краской газеты «Вести», которые лежат на полу у входа в метро. В каком сейчас состоянии девушка пока не сообщается.

Напомним, ранее журналисты показали, что осталось от офиса «Вестей» после обысков силовиков.

Роман Свиридов

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