На Николаевщине во время охоты застрелили дикого кабана, больного африканской чумой

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В Вознесенском районе охотники во время лицензионного отстрела убили дикого кабана. Экспертиза обнаружила, что он был переносчиком возбудителя африканской чумы свиней.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Кабана застрелили в районе села Белоусовка. С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС провели заседание противоэпизоотической комиссии при Вознесенской РГА.

Напомним, ранее сообщалось, что на окраине Врадиевки нашли девять трупов свиней, умерших от африканской чумы.

Вадим Богданов

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