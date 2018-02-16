На Харьковщине легковушка врезалась в фуру и загорелась, погибли четыре человека

В Харьковской области легковушка врезалась в фуру, стоявшую на обочине, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

«По предварительным данным, 52-летний водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль Audi. В результате произошло возгорание иномарки», - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель и три пассажира Audi - женщины 31, 50, 66 лет. Еще один пассажир, 39-летний житель города Изюм, получил телесные повреждения. Он госпитализирован в харьковскую больницу.

Авария произошла сегодня, 16 февраля, в 09:16 на 532 километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» недалеко от поселка Каменная Яруга. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, на Тернопольщине в результате ДТП госпитализированы 7 человек, из них трое детей.