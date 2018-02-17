В Мексике разбился вертолет с губернатором и главой МВД во время облета зон пострадавших от землетрясения - оба политика выжили

В Мексике разбился военный вертолет, в котором находились министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат - оба политика выжили.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местный телеканал.

Вертолет упал незадолго до посадки, по каким-то причинам пилот не смог справиться с управлением. Кроме губернатора штата и главы МВД в вертолете находились военнослужащие. По информации телеканала, воздушное судно потерпело крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон.

▶ El helicóptero de Navarrete Prida se desplomó en su camino a #PinotepaNacional; el accidente dejó 2 muertos https://t.co/SMDCW6dGZO pic.twitter.com/q9GExRS2h9 — Milenio.com (@Milenio) 17 февраля 2018 г.

Reuters со ссылкой на МВД Мексики сообщает, что в результате происшествия погибли два человека, находившиеся на земле.

Землетрясение в Мексике магнитудой 7,2 произошло в ночь на 17 февраля. Подземные толчки ощущались на юге и в центре страны. Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно 24 км, в 50 км северо-восточнее населенного пункта Пинотепа в штате Оахака.

В результате землетрясения без электроэнергии остались 998 тысяч домов и торговых предприятий. После землетрясения в Мексике были зафиксированы 194 афтершоки, самый мощный из них магнитудой 5,9.

Пока известно только о материальном ущербе, о раненых в результате землетрясения не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в мексиканском штате Оахаке разбился вертолет, который перевозил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.