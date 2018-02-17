Под Киевом направлявшийся в цирк автобус попал в аварию: двое взрослых погибли, девять детей в больнице

В субботу, 17 февраля вблизи поселка Глеваха Киевской области произошло ДТП с участием микроавтобуса со школьниками, в результате которого погибли двое взрослых, а девять детей доставлены в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что водитель автомобиля «Нива», нарушив правила дорожного движения, столкнулся с микроавтобусом «Mercedes Sprinter», который двигался со стороны города Белая Церковь.

«В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли. Девять детей возрастом 11-12 лет доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что школьники из поселка Ставище направлялись в столичный цирк.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Продолжается комплекс следственных действий.

Напомним, что 11 декабря на Житомирщине произошло ДТП при участии автобуса со школьниками и автомобиля «BMW-520», в результате чего водитель иномарки погиб, а пассажиры автобуса получили травмы.