В Иране авиалайнер с 66 пассажирами на борту потерпел крушение

В Иране потерпел крушение самолет, на борту которого было 66 человек.

Об этом сообщает Press TV.

Так, иранский авиалайнер с 66 людьми на борту, который летел из столицы Тегерана в юго-западный город Ясуй, потерпел крушение вблизи центрального города Семиром. Турбовинтовой самолет ATR, принадлежащий авиакомпании «Асман» вылетел из столицы в воскресенье утром, но позже исчез с радара.

По словам главы службы неотложной медицинской помощи Ирана, Пир-Хоссейна Куливанда, самолет потерпел крушение вблизи Семирома в центральной провинции Исфахан, всего в 185,2 километрах до Ясуя.

Отмечается, что самолет врезался в гору Дена в плохую погоду, а к месту аварии тяжело добраться.

Ранее сообщалось, что в России потерпел крушение пассажирский самолет.