В Израиле эвакуировали около 50 украинских туристов из автобуса, который увяз в земле из-за наводнения

В районе Мертвого моря в Израиле спасатели и патрульные полицейские эвакуировали около 50 украинских туристов из автобуса, который увяз в земле из-за наводнения.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман на своей странице в Facebook в воскресенье, 18 февраля.

«Подразделения спасателей полиции Израиля и патрульной полиции спасли сегодня утром 50 туристов - граждан Украины, которые направлялись в Иерусалим. Из-за наводнения, которое произошло в результате сильного дождя в районе Мертвого моря, автобус с туристами не мог продолжать движение. Вода продолжала подниматься», - говорится в сообщении.

Пострадавших среди пассажиров нет. Всех украинцев перевезли в ближайший торговый центр.

Напомним, ранее сообщалось о том, как спустя 13 лет на Эльбрусе нашли тела трех украинских альпинистов.