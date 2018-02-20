На Николаевщине по неустановленным причинам горел жилой дом

В селе Ковалевка Николаевского района Николаевщины в понедельник, 19 февраля, горел жилой дом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 17:17 жители дома на проулке Рыбний сообщили о пламенном горении в доме своих соседей.

Прибывший дежурный караул 19 Государственной пожарно-спасательной части установил, что огнем охвачена большая часть здания и подали ствол на тушение.

Уже в 18:15 пожар удалось локализовать, а в 21:02 полностью ликвидировать его на площади 80 квадратных метров. К тушению привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава. Сейчас причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из-за короткого замыкания электросети горела хозпостройка.