В Николаеве «Chevrolet» сбил пенсионерку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Во вторник, 20 февраля, в Николаеве на проспекте Центральном в районе остановки общественного транспорта «Рюмина» в направлении центра города автомобиль «Chevrolet» сбил пешехода.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

«Chevrolet» ехал по проспекту Центральному со стороны улицы 8-го Марта в сторону улицы Пушкинской. По словам очевидцев, женщина пожилого возраста переходила дорогу в неустановленном месте, а водитель не успел затормозить, в результате чего совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадала пенсионерка, ее с травмами неизвестной степени тяжести госпитализировала карета скорой медицинской помощи. Автомобиль получил механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и следователи.

Напомним. в Николаеве автомобиль насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.