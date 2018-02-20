На Одесчине умер от кори 5-месячный ребенок

В Одесской области умер от кори 5-месячный ребенок.

Об этом сегодня на брифинге сообщил замгендиректора по надзору за инфекционными болезнями центра общественного здоровья при Минздраве Виктор Ляшко.

- С нашего предыдущего брифинга, к сожалению, подтвердился еще один летальный случай - умер 5-месячный ребенок в Одесской области. Умер именно от осложнений, спровоцированных корью. Плановую прививку этому ребенку должны были сделать в 12 месяцев, как это предусмотрено национальным календарем прививок. Это именно тот случай, когда ответственность за болезнь и смерть ребенка лежит на каждом из тех, кто сознательно или по объективным причинам не был привит в предыдущие годы, - отметил он.

Он подчеркнул, что если бы в Украине охват прививками составлял 95-98%, то ребенка можно было бы спасти за счет коллективного иммунитета и при отсутствии циркуляции возбудителя кори. Ляшко уточнил, что ситуация с заболеваемостью корью продолжает оставаться напряженной.

По оперативным данным центра общественного здоровья, на прошлой неделе заболели 827 человек.

- Это немного больше, чем на предыдущей неделе, но пик, который был в конце января, будем надеяться, мы прошли, - сообщил он.

Всего с начала года (за семь недель) корью заболели 5097 человек, из них 1693 взрослых и 3404 ребенка. За этот же период были госпитализированы в стационар 3464 человека.

С начала года от осложнений вследствие кори скончались 6 человек, в том числе четыре ребенка и двое взрослых. Лидером заболеваемости остается Ивано-Франковская область (1141 случай заболевания с начала года), на втором месте - Одесская область, Закарпатская и Черновицкая.

Согласно по опросу ЮНИСЕФ в Украине, в 2017 году, 84% родителей сказали, что придерживаются или пытаются делать прививки своим детям по календарю профилактических прививок. Для сравнения, в 2014 году календаря придерживались лишь 63% опрошенных.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что на данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Отметим, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, 12 января в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции. 19 января стало известно, что в Украине из-за кори умер еще один ребенок.

Как сообщалось ранее, в Одессе в детских поликлиниках закончились вакцины против кори – горздрав просит дополнительные дозы.