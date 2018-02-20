В Киеве Гройсмана и Парубия во время возложения цветов к памятнику Небесной сотни встретили криками «Ганьба»

Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия «заплевали» во время возложения цветок к памятнику Героям Небесной сотни на улице Институтской в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналистка «24 канала» Леся Выговская.

Журналистка рассказала, что политиков встречали криками «Ганьба!». По словам Выговской, у памятника даже произошла небольшая потасовка.

«Противоречивые чувства — не думаю что именно им в спину надо плевать.

Точно видно, уровень нетерпимости к власти растет. И они это тоже хорошо понимают. По мимике на лицах видела, что понимают», — пишет она.

Напомним, в Николаеве в годовщину трагедии на Майдане почтили память Героев Небесной Сотни.