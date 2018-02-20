В Киеве студенты блокируют вход в университет Богомольца, протестуя против назначения нового и.о. ректора

В Киеве студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в вуз для вновь исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.

Об этом сообщает корреспондент «Громадського».

Студенты не согласны его назначением и.о.ректора.

В блокировании принимают участие около 30 студентов. Представители Минздрава уже вызвали полицию.

Ранее, 20 февраля, Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову.

Ее отстранили из-за того, что студенты стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен "Шаг 1. Стоматология".

В свою очередь Амосова заявила, что ее отстранили от исполнения обязанностей "за отказ со стороны заместителя МЗ осуществить противоправные действия".

Студенты, блокирующие вход, в срыве экзамена обвиняют Центр оценки от Минздрава, а ректорат и ректор, по их словам, "сделали все для того, чтобы тестирование провели".

Напомним, в Киеве расследуют гибель 19-летней студентки Национального медицинского университета имени Богомольца – ее могли довести до самоубийства

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