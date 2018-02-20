В Запорожье компания разгромила съемную квартиру ради «популярности в соцсети»

В Запорожье группа молодых людей сняла квартиру и разгромила ее, сняв на видео.

Об этом сообщает ТСН.

По словам риэлтора Анны, она сдала квартиру на три дня двум девушкам.

- Двери просто нет – вот вы можете видеть. Шторы, конечно, все оборваны были, люстры не было, просто плафон валялся, провода одни, - описывает состояние квартиры после съемщиц Анна.

Соседи рассказали, что ночью стоял сильный шум, они вызывали полицейских, но к их приезду съемщики уже ушли. Однако после вернулись и закончили начатое – разбили посуду и бытовую технику.

Хулиганы выложили видео своей выходки в одной из групп в российской социальной сети. Сломанные шкафы, разбитый холодильник, вырванные люстры, разбитые диваны, уничтоженная сантехника и вырванные трубы в целом тянут на 40 тыс. грн.

Журналистам удалось выйти на след девушки, которая снимала это жилье. Ею оказалась 18-летняя Люба, которая лишь полгода назад окончила школу. По словам учителей, Люба училась слабо. Девушка собиралась стать полицейским.

Риэлторы говорят, что две недели назад эта самая девушка вместе с парнем снимала квартиру в Киеве, и также оставила после себя разбитое в дребезги жилье. Правоохранители уже открыли уголовное производство.

- Лица, причастные к указанному преступлению, установлены, сейчас проводится поиск, - рассказал руководитель следственного отдела Александровского отделения полиции Владимир Шоколенко. Молодым людям, которые устроили погром в квартире, грозит до пяти лет тюрьмы.

Одной из жертв мошенников стала киевлянка Оксана Лисовская. Аферисты продали ее квартиру, а женщина об этом узнала случайно, когда ее вызвали в полицию для проверки документов. Оказалось, что их подделали.

Напомним, в Одессе спецназ полиции со стрельбой задержал банду квартирных аферистов.