В Николаеве на проспекте Центральном микроавтобус столкнулся с маршруткой и врезался в столб

В Николаеве ночью, во вторник, 20 февраля, на проспекте Центральном микроавтобус Volkswagen LT врезался в столб.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

По его словам, дорожно-транспортно происшествие случилось на пересечении проспекта Центрального и Малой Морской.

В то же время, по информации издания Новости Н, микроавтобус врезался в столб из-за столкновения с маршрутным такси.

«Маршрутка ехала по проспекту, со стороны ул. Садовой, в направлении ул. Московской, в крайнем левом ряду. Сразу за перекрестком с ул. Инженерной, сзади её догнал микроавтобус «Фольксваген». Водитель «Фолькса» начал мигать фарами маршрутке, требуя уступить ему левый ряд. Водитель маршрутки начал перестраиваться вправо, однако завершить маневр ему помешал транспорт, двигавшийся в среднем ряду. Между тем, водитель «Фольксвагена» уже надавил на газ, полагая, что «Рута» сейчас уйдет вправо», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадала пассажирка «Фольксвагена», её доставили в БСМП. В «маршрутке» же на момент столкновения пассажиров не было.

Ранее сообщалось, что в Николаеве «Chevrolet» сбил пенсионерку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.