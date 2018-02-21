Николаевские патрульные обратились к городским властям с просьбой проверить законность МАФов в районе «Колоса» и 6-Слободской

Николаевские патрульные обратились к и.о. мэра - секретарю Николаевского городского совета Татьяне Казаковой с просьбой проверить законность установления МАФов в районе рынка «Колос» и перекрестка проспекта Центрального и улицы 6-Слободской.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Так, сотрудники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции провели анализ аварийности и выяснили, что одной из причин совершения дорожно-транспортных происшествий в районе рынка «Колос» и на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-Слободской является ограниченная обзорность, ограниченная видимость светофорного объекта и пешеходов, находящихся вблизи пешеходного перехода.

Они отметили, что уже неоднократно обращались к городским властям о необходимости принятия мер к проверке законности установления малых архитектурных форм в Николаеве, в особенности на этих участках.

«Работники полиции в очередной раз настаивают на проверке органами власти законности размещения таких объектов, ведь они существенно влияют на безопасность дорожного движения», - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что патрульные просили поставить светофоры на опасных нерегулируемых пешеходных переходах возле «Велмарта» и «Колоса» (патрульные говорят о «центральном входе на рынок»), но их требования не удовлетворили. Позднее они снова обратились к Казаковой с такой же просьбой.