В США заключенный написал бестселлер и получит солидный гонорар – тюрьма требует от него поделиться деньгами

В США заключенный Кертис Докинз, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме в штате Мичиган, написал книгу, которая стала бестселлером.

Об этом сообщает «Медуза».

Сборник рассказов о тюремной жизни «Отель Грейбар» вышел в июле. Издательство Simon & Schuster выписало Докинзу аванс за книгу в 150 тысяч долларов. Однако права на гонорар Докинза заявило управление тюрем Мичигана. Власти штата считают, что эти средства должны пойти на оплату содержания Докинза в тюрьме.

Мичиган – один из более чем 40 штатов, законы которых позволяют требовать с заключенных средства на оплату их содержания в тюрьме. В 2017 году властям Мичигана удалось собрать в общей сложности 3,7 миллиона долларов с 294 заключенных. Затраты на содержание Кертиса Докинза в тюрьме власти Мичигана оценивают в 72 тысячи долларов.

В 2004 году на Хэллоуин Докинз, у которого в тот момент была наркотическая зависимость, при попытке ограбления убил одного человека и удерживал в заложниках еще одного. Докинз был приговорен к пожизненному заключению без права просить о помиловании.

Напомним, что ранее в США преступнику отложили смертную казнь, когда до исполнения приговора оставалось всего полчаса.