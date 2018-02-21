Патрульные просят проверить, законно ли фирма экс-депутата строит «международный автовокзал» в Терновке

Сотрудники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Николаевской области обратились к и. о. мэра Николаева Татьяне Казаковой с просьбой провести проверку строительства международного автовокзала в микрорайоне Терновка.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Так, патрульные увидели, что на месте остановки общественного транспорта начали строительство парковочных «карманов». По их мнению, такое размещение парковочной площадки создаст значительные трудности и опасности для пассажиров, а также оно не было согласовано с полицией.

Поэтому инспекторы привлекли к административной ответственности должностное лицо организации-застройщика за проведение строительных работ с нарушением требований нормативных актов.

Также правоохранители подготовили и направили в соответствующие органы письма о необходимости проведения проверки соблюдения требований законодательства в области безопасности дорожного движения.

Отметим, что согласно опубликованным документам строительство ведется на улице Малко-Терновская, в районе Терновской развилки, а инициатором строительства стала фирма-перевозчик «Орион-Авто», которой руководит экс-депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Валерий Буркун. У фирмы, по данным патрульных, было разрешение только на обустройство дополнительного въезда на предприятие.

«Обнаружено строительство на улице Малко-Терновская объекта дорожного сервиса - международного автовокзала с парковочными карманами возле дороги… В Управлении патрульной полиции отсутствуют данные о согласовании схемы организации дорожного движения для строительства международного автовокзала по улице Малко-Терновская. Вместо этого в архивных материалах есть согласование Управления ГАИ про оборудование дополнительного въезда на территорию «Орион-Авто»… об обустройстве автовокзала и сносе остановки на улице Малко-Терновской, обустройстве на ее месте дополнительных парковочных карманов для автобусов речи не было», - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве налоговики вместе с «антикоррупционным» департаментом горсовета проверяют газовые автозаправочные комплексы.