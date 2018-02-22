В райцентре на Закарпатье сторонники Саакашвили подожгли шины на площади – их назвали «провокаторами»

В райцентре Тячев в Закарпатской области представители партии Михаила Саакашвили «Рух нових сил» зажгли шины возле здания местной райгосадминистрации.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Митингующие требовали, чтобы местный райсовет выразил «недоверие» президенту Украины Петру Порошенко. Во время происшествия произошла потасовка между полицейскими и представителями РНС.

В Тячевской РГА назвали митингующих «группой провокаторов, которые назвали себя «активистами» и, прикрываясь идеями Майдана, устроили на центральной площади Тячева настоящий дебош». В РГА говорят, что митинг был не санкционирован.

Перед несколькими десятками митингующих выступил председатель Тячевского райсовета Иван Фабриций, который сообщил, что внеочередная сессия может быть созвана председателем совета или по требованию одной трети депутатов.

- Вопрос, который подняли митингующие, может рассматриваться на сессии 23 марта, или если в совет поступит обращение одной третьей части депутатов, - сказал Фабриций.

Как сообщили в РГА, такой ответ «активистов» не устроил, они зажгли шины и устроили потасовку с пожарными, которые пытались затушить пламя, и правоохранителями, которые обеспечивали правопорядок на площади.

«Следует отметить, что среди провокаторов много неизвестных людей и приезжих, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в районе», - утверждают в РГА.

Напомним, что ранее журналисты показали «царское село» на Закарпатье, где «заробитчане» и контрабандисты выстроили себе особняки.