На Николаевщине из-за неисправности тормозной системы горел грузовик «DAF»

В четверг, 22 февраля на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев» возле села Троицкое горел грузовой автомобиль «DAF».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре транспорта поступила в Службу спасения 101 в 1:29. На место выехал дежурный караул 21 Государственной пожарно-спасательной части.

Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить уничтожения автомобиля. В 1:45 пожар локализовали и в 01:55 полностью ликвидировали на площади пять квадратных метров. К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава.

Предварительная причина пожара - неисправность тормозной системы.

Напомним, что в Вознесенском районе в пятницу, 17 ноября, во время движения загорелся грузовой автомобиль «MAN»