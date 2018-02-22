Прокуратура изъяла документы в горсовете Баштанки - чиновников подозревают в хищении на тендере

Прокуратура подозревает должностных лиц городского совета Баштанки в махинациях при заключении договора с фирмой-подрядчиком.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Суть дела заключается в следующем. Как рассказал «Преступности.НЕТ» собеседник в Баштанском горсовете, в ноябре 2017 года горсовет заключил с николаевской фирмой «Гидроавтоматизация-Пивдень» договор на капитальный ремонт внутренней канализационной сети общежития по адресу улица Промышленная, 17А. Однако, по словам собеседника, у фирмы не было ни достаточного количества работников, ни нужного оборудования для выполнения этих работ. После горсовет перечислил деньги за работы, которые не были выполнены и закрыл договор.

Позднее, когда некоторые депутаты заинтересовались этой закупкой, работы в общежитии начали проводиться, однако большую часть из них выполняли коммунальные службы города. В редакцию прислали фото техники, которая принадлежит коммунальному предприятию Баштанского горсовета и находится на месте выполнения работ.

В четверг, 22 февраля, сотрудники прокуратуры изъяли у дирекции «Гидроавтоматизации-Пивдень» документы, касающиеся проводимых работ, а также взяли пояснения у работников коммунальных предприятий Баштанки.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что сотрудники прокуратуры получили «временный доступ к документам горсовета». Выемка документов проводится в рамках уголовного производства, начатого по статье 191 Уголовного кодекса Украины – должностные лица Баштанского горсовета подозреваются в незаконном завладении бюджетными средствами.

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