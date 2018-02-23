За три дня бомбардировок в Сирии погибло еще более 150 человек, из них 95 - дети

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В Сирии в результате бомбардировок сирийских повстанческих анклав в восточной Гуте (район возле Дамаска) погибло еще более 150 человек.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на AFP.

Напомним, что ранее убежище повстанцев и мирных жителей подвергли одной из самых тяжелых бомбардировок за семь лет войны в Сирии - за двое суток погибли 250 человек.

Так, в течение пяти дней в результате бомбардировок в районах восточной Гуты, контролируемых повстанцами, погибло более 400 человек.

«Пять дней воздушных ударов и интенсивного артиллерийского огня режимом и его российским союзником убили 403 мирных жителей, в том числе 95 детей», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее соцсети потрясло видео с окровавленным малышом, ставшим жертвой удара РФ по Алеппо.

Людмила Жерновская

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