За три дня бомбардировок в Сирии погибло еще более 150 человек, из них 95 - дети

В Сирии в результате бомбардировок сирийских повстанческих анклав в восточной Гуте (район возле Дамаска) погибло еще более 150 человек.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на AFP.

Напомним, что ранее убежище повстанцев и мирных жителей подвергли одной из самых тяжелых бомбардировок за семь лет войны в Сирии - за двое суток погибли 250 человек.

Так, в течение пяти дней в результате бомбардировок в районах восточной Гуты, контролируемых повстанцами, погибло более 400 человек.

«Пять дней воздушных ударов и интенсивного артиллерийского огня режимом и его российским союзником убили 403 мирных жителей, в том числе 95 детей», - говорится в сообщении.

Faces of war: Children injured in a five-day assault by Syrian forces on rebel-held areas pic.twitter.com/3auyZz6A2K — AFP news agency (@AFP) 23 февраля 2018 г.

Напомним, что ранее соцсети потрясло видео с окровавленным малышом, ставшим жертвой удара РФ по Алеппо.