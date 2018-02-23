На Николаевщине шесть человек отравились угарным газом, из них четверо – маленькие дети

В Николаевской области в четверг, 22 февраля, шесть человек отравились угарным газом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, Николаевский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили спасателям, что шесть человек отравились в селе Михайловка Николаевского района.

Выяснилось, что в жилом доме на улице Андрея Шептицкого шесть человек, из которых четыре - дети в возрасте от 2 до 8 лет из-за неисправности газового котла отравились угарным газом. Сейчас сообщают о легком состоянии пострадавших.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине женщина во время приготовления еды отравилась угарным газом.