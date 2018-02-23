За сутки на Николаевщине горело два частных дома – в пожарах никто не пострадал

За прошедшие сутки, 22 февраля в Николаевской области горело два частных дома.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 13:19 жители пгт Кривое Озеро сообщили спасателям, что в доме на улице Богдана Хмельницкого возник пожар. Прибывший дежурный караул 18 Государственной пожарно-спасательной части уже в 13:30 локализовал пожар, а в 14:21 ликвидировал его на площади 40 квадратных метров. Сейчас причина пожара устанавливается.

Уже в 05:13 спасателям сообщили о пожаре в доме на улице Садовая села Заречное Николаевского района. Прибывшее отделение 19 Государственной пожарно-спасательной части в 5:32 локализовало пожар, а в 6:14 полностью ликвидировало его на площади 10 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.

Отмечается, что всего к тушению пожаров привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Николаеве спасатели потушили пожар в «жилкопе» и эвакуировали четырех человек.