На Николаевщине легковой автомобиль врезался в дерево – один человек погиб, еще двое получили травмы

В Новоодесском районе Николаевщины 23 февраля в ДТП погиб 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария случилась около 12:20 на автодороге Н-24 «Благовещенск – Николаев» в Новоодесском районе, вблизи села Михайловка. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, еще двое пассажиров, 32-летняя женщина и 14-летний парень с травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, что ранее в Николаеве «Chevrolet» сбил пенсионерку.