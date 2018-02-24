Во Львове пьяный сотрудник «Муниципальной стражи» угрожал оружием пассажиру маршрутки, требуя, чтобы тот подержал его сумку

Во Львове, 23 февраля, пьяный сотрудник «Муниципальной стражи» в маршрутке угрожал пассажиру оружием, требуя, чтобы тот подержал его сумку.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, обнаружили у мужчины предмет, похожий на газовый пистолет и 4 патрона к нему.

По словам правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и 19-летним пассажиром возник конфликт, во время которого он ударил парня в лицо и угрожал пистолетом. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Во Львовском городском совете отметили, что мужчине 32 года, его отстранили от работы.

В ЛКП «Муниципальная стража» подчеркнули, что в день инцидента мужчина был не на работе, сейчас проводится служебная расследование.

Как отмечает издание, у сотрудников «Муниципальной стражи» нет табельного оружия. Они могут иметь при себе лишь дубинки и газовые баллончики, следовательно, пистолет у мужчины не был служебным.

Напомним, в Киеве мужчину, сделавшего замечание в «маршрутке», зарезали на остановке.