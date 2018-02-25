В Пхенчхане пьяный олимпийский спортсмен из Канады угнал автомобиль

Олимпийский спортсмен из Канады в Пхенчхане напился и угнал чужое авто. Спортсмена и его менеджера арестовала полиция.

Об этом в субботу, 24 февраля, сообщает Чемпионат.

Имена правонарушителей не разглашаются, но сообщается, что они уже освобождены.

По сообщению корейской полиции, представители канадской делегации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали припаркованный автомобиль и двигались на нём в Олимпийскую деревню. Уровень алкоголя в крови составил 0,16 промилле.

Напомним, на Олимпиаду благодаря хитрости попала лыжница-аматор, которая почти ничего не умеет в своем виде спорта.