В Киеве пьяный водитель на скорости въехал в автозаправку, после чего угрожал окружающим расправой

В Киеве на Севастопольской площади пьяный водитель на своем авто влетел в колонку на автозаправочной станции.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua и публикует фото с места происшествия.

Инцидент случился днем 24 февраля. После столкновения с колонкой водитель пытался скрыться с места происшествия.

«Свидетели вытащили из авто и задержали до приезда полиции. У одного разбит нос», - отмечается в сообщении.

Полицейским пришлось применять спецсредства при задержании агрессивного водителя. Также сообщается, что мужчина громко кричит и угрожает расправой окружающим.

Напомним, в Киеве пьяный за рулем «Mercedes» врезался в «Ford» – от удара авто перевернулось на крышу и заблокировало трамвайную линию.