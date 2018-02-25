В николаевском «жилкопе» из-за неосторожного курения горела квартира

В субботу 24 февраля в квартире одноэтажного жилого дома типа «жилкоп» на улице Шоссейная возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о возникновении пожара поступило в Службу спасения 101 в 12:53.

Благодаря оперативно принятым пожарными мерам удалось уберечь квартиру от полного уничтожения и не допустить переброски огня на соседние помещения. В 13:09 спасатели локализовали пожар и в 13:20 полностью ликвидировали на площади 5 квадратных метров.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

На место происшествия выезжали отделения 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей. К ликвидации привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

Напомним, в Центральном районе Николаева из-за неосторожного курения в квартире произошло возгорание.