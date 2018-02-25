На Полтавщине полсотни рыбаков дрейфовали на льдине по Днепру

В Полтавской области, в акватории Каменского (Днепродзержинского) водохранилища, спасатели сняли с дрейфующей льдины в акватории Каменского водохранилища 50 рыбаков.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, 24 февраля в 11:23 спасателям поступило сообщение о том, что между населенными пунктами Орлик и Приднепрянское Кобеляцкого района, в акватории Каменского водохранилища, на дрейфующей льдине находятся рыбаки, а расстояние до берега составила около двух километров.

В 12:20 рыбаков сняли с льдины в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни и здоровью нет.

К спасательным работам привлекли от ГСЧС две единицы техники, две лодки и восемь человек личного состава.

Напомним, ранее спасатели просили николаевцев не рыбачить на слабо замерзшей реке