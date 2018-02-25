В Харькове из-за аварии на теплосети без отопления остались более 600 многоэтажек, школы и больницы

Более 660 домов Харькова в двух районах города остались без теплоснабжения в результате порывов теплосети.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, указано, что 24 февраля около 15:00 в Немишлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм, вследствие чего без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационара).

«Из-за повторных порывов в 21:00 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 25 февраля по состоянию на 07:00 25 февраля остаются без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23)», - говорится в сообщении.

К ремонтным работам привлекли аварийные бригады КП «Харьковские тепловые сети» и «Жилкомсервис». Создан штаб во главе с первым заместителем городского головы Тереховым Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, что на ремонт теплосетей «Николаевской ТЭЦ» необходимо около 150 миллионов гривен.