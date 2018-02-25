Полиция задержала женщину, которая рассылала по почте амфетамин из оккупированной Макеевки

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой области разоблачили наркотрафик из оккупированной Макеевки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Донецкой области.

«В сентябре прошлого года оперативникам поступила информация о том, что на украинскую территорию с временно оккупированной Макеевки поступает амфетамин, преимущественно почтовыми отправлениями. При документировании факта сбыта выяснилось, что поставкой занималась жительница 1982 года рождения», – сказано в сообщении.

Клиентскую базу фигурантка подбирала с помощью сети Интернет. Знакомилась с потенциальными покупателями, в разговоре предлагала запрещенный товар, а дальше отправляла заказ по адресам их проживания. Только в качестве исключения передавала наркотик из рук в руки.

Правонарушительницу задержали во время очередной передачи наркотиков.

Напомним, николаевская полиция нашла у гражданина Грузии мягкие игрушки, в которых были 30 «закладок» с наркотиками.