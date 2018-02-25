На трассе «Николаев-Одесса» легковушка въехала в прицеп «КамАЗ» – водитель «Nissan» погиб на месте ДТП

В воскресенье, 25 февраля, на трассе «Николаев-Одесса» произошло ДТП с участием «КамАЗ» и автомобиля «Nissan».

Об этом сообщает «0512».

Транспортные средства направлялись по трассе в сторону Одессы. По предварительной информации, водитель «Nissan» во время движения не учел дистанцию между транспортными средствами и скользкую дорогу, в результате чего произошло столкновение.

Водитель «Nissan» погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства выясняются.

Обновление. В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области отметили, что происшествие произошло на территории Одесской области.

Напомним, на Николаевщине легковой автомобиль врезался в дерево – один человек погиб, еще двое получили травмы.