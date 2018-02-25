В Николаеве военный грузовик протаранил «Citroen» – пострадал водитель легковушки

В Николаеве в воскресенье, 25 февраля, на проспекте Героев Украины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного «Урал-4320» и «Citroen Jumpy».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

ДТП случилось около 11:00 в районе супермаркета «Metro». Оба автомобиля двигались по проспекту в левом крайнем ряду со стороны Ингульского моста в направлении микрорайона «Северный».

Возле супермаркета водитель «Citroen Jumpy» остановился на красный сигнал светофора. В это время сзади в легковушку врезался армейский грузовик.

В результате столкновения «Citroen» получил значительные механические повреждения задней части кузова, а сам водитель легкового автомобиля – ушибы спины, травму таза и сотрясение мозга. Медики госпитализировали пострадавшего в Больницу скорой медицинской помощи.

Согласно результатам медицинского освидетельствования в Николаевском областном наркодиспансере, водитель военного грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер «Драгер» патрульных показал результат в 1,54 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,2 промилле.

Напомним, под Киевом местные жители задержали пьяного военкома, который на BMW разбил два автомобиля.