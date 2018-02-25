В Николаеве «маршрутка» насмерть сбила пешехода

В Николаеве вечером, 25 февраля, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская маршрутное такси сбило насмерть мужчину.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам очевидцев, водитель «маршрутки» двигался по проспекту в направлении улицы 6-я Слободская.

В этот момент возле пешеходного перехода мужчине стало плохо или же из-за алкогольного опьянения он резко оступился на проезжую часть дороги.

Водитель «маршрутки» резко попытался вывернуть автомобиль в сторону, но все же задел мужчину. Мужчина около 40 лет погиб на месте - у него на голове отчетливо наблюдается рубленая рана.

На месте происшествия сейчас работают патрульные полицейские, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Николаеве «Chevrolet» сбил пенсионерку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.