В Николаеве «маршрутка» насмерть сбила пешехода

В Николаеве вечером, 25 февраля, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская маршрутное такси сбило насмерть мужчину.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
По словам очевидцев, водитель «маршрутки» двигался по проспекту в направлении улицы 6-я Слободская.
В этот момент возле пешеходного перехода мужчине стало плохо или же из-за алкогольного опьянения он резко оступился на проезжую часть дороги.
Водитель «маршрутки» резко попытался вывернуть автомобиль в сторону, но все же задел мужчину. Мужчина около 40 лет погиб на месте - у него на голове отчетливо наблюдается рубленая рана.
На месте происшествия сейчас работают патрульные полицейские, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в Николаеве «Chevrolet» сбил пенсионерку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.