В английском Лестере прогремел мощный взрыв, есть погибшие и пострадавшие

Поздно вечером 25 февраля в английском городе Лестере на улице Хинкли-Роуд прогремел сильный взрыв. В результате взрыва был разрушен жилой дом и круглосуточный магазин.

Об этом сообщает ВВС.

«Магазин взорвался с такой силой, что стекло и обломки были разбросаны по всей проезжей части. Прошло несколько часов с момента взрыва, но воздух по-прежнему полон дыма», — сообщили очевидцы.

Количество раненых в результате взрыва увеличилось до шести.

«Двое из шести пострадавших находятся в критическом состоянии. Все раненые были доставлены в Лестерскую королевскую больницу», — говорится в сообщении.

Представитель полиции сообщил, что на данном этапе расследования нет никаких доказательств, что взрыв связан с терроризмом.

Улица Карлайл и часть дороги Хинкли перекрыты. Электричество было отключено почти во всем районе. На место происшествия были отправлены шесть пожарных машин. Службы экстренной помощи оцепили около 60 домов в районе взрыва. Причина взрыва еще не установлена.

Позже стало известно, что в результате взрыва в Лестере погибли четыре человека, на месте инцидента продолжается разбор завалов. Об этом говорится в сообщении местной полиции. Сообщается, что аварийные службы разбирают завалы после взрыва и пожара в здании на Хинкли-роуд. По словам представителя полиции Шейна О'Нила, в результате взрыва есть погибшие.

«На данный момент есть четыре подтвержденных случая смерти, и несколько человек все еще находятся в больнице…Мы считаем, что могут быть еще пострадавшие, поэтому поиск возможных жертв продолжается», - отметил он.

Также сообщается, что в тяжелом состоянии в больницах находятся еще четыре человека. Предполагается, что расследование на месте происшествия начнется после того, как место взрыва будет считаться безопасным. На данный момент взрыв в Лестере не квалифицируется как теракт.

«Причина взрыва и пожара еще не определена, мы будем тесно сотрудничать с коллегами из полиции, поскольку наши расследования продолжаются и сегодня», - отметили в спасательной службе.

Напомним, ранее в метро Лондона прогремел взрыв, тогда пострадали 18 человек.