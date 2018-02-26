Полиция открыла уголовное дело по факту смертельного наезда николаевской «маршрутки» на пешехода

В Николаеве полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, происшествие произошло в воскресенье вечером, 25 февраля, в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская. Сбитый «маршурткой» пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Николаеве «Chevrolet» сбил пенсионерку, перебегавшую дорогу в неположенном месте.