В Киеве возле суда неизвестные забросали яйцами скандального блогера

В понедельник, 26 февраля, возле Днепровского суда в Киеве неизвестные забросали яйцами популярного блогера Мирослава Олешко.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Только что произошло нападение группы лиц, которые ждали меня возле суда в деле Шабунина (председателя правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина - ПН). Облили веществом и начали убегать», - отметил Олешко.

На видео, опубликованном в сети, видно, что яйца летели в спину Олешко, у него грязная куртка и штаны.

Напомним, ранее активисты облили Юрия Крысина, который является причастным к делу убийства журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия, зеленкой. В социальных сетях сообщили, что Крысин пребывает в детском отделении больницы пороков сердца.