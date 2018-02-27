На Николаевщине спасатели на месте пожара обнаружили тело 81-летнего мужчины

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В Доманевском районе Николаевской области в понедельник, 26 февраля, спасатели ликвидировали пожар в жилом доме, после чего обнаружили в помещении тело 81-летнего мужчины.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 23:32 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возникновении пожара в жилом доме на улице Ветеранов Труда села Кузнецово.

На место выехал дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части. При проведении разведки в помещении обнаружено тело погибшего 81-летнего мужчины.

«В 23:58 пожар локализован и в 00:01 ликвидирован на площади два квадратных метра. К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении», – отмечается в сообщении.

Напомним, что в николаевском «жилкопе» из-за неосторожного курения горела квартира.

Виолетта Чех

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