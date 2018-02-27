В Николаеве прохожие помогли патрульным задержать водителя грузовика, который оборвал электросеть и пытался сбежать

В Николаеве неравнодушные прохожие помогли полиции задержать водителя грузовика, который пытался скрыться с места совершения дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

В понедельник, 26 февраля, около 22:00 прохожие сообщили патрульным, что 5-7 минут назад видели, как на перекрестке улицы Никольская и улице Малая Морская водитель грузового автомобиля с полуприцепом совершил ДТП. Они отметили, что грузовик на большой скорости выехал на тротуар, сбил дерево и, оборвав провода сети электроснабжения, не останавливаясь, уехал в сторону Варваровского моста.

Патрульные передали ориентировки всем нарядам города и уже через несколько минут, на въезде в микрорайон Варваровка, обнаружили водителя автомобиля и остановили его. На «DAF» присутствовали явные повреждения переднего бампера и остатки оборванного провода.

Во время общения с 42-летним водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, однако тот отказался проходить освидетельствование.

После полицейские составили в отношении мужчины админматериалы по статье 124 КУоАП («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества»), статьи 122-4 КУоАП («Оставление места дорожно транспортного происшествия») и по части 1 статьи 130 («Отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения»).

Ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина на угнанном мопеде столкнулся с «Жигулями» - его госпитализировали.