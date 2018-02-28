В Польше поезд протаранил легковой автомобиль – погибли четверо украинцев

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествии на железнодорожном переезде погибли четверо граждан Украины.
Об этом сообщает местное издание Naszemiasto.pl.
Авария произошла вечером во вторник, около 19:00 по местному времени. Легковой автомобиль Volkswagen Passat с украинцами выехал на переезд и протаранил рельсовый автобус.
В результате ДТП погибли четыре человека в возрасте от 20 до 60 лет. Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали.
Напомним, на территории морпорта Черноморска автобус с людьми врезался в поезд, есть пострадавшие.