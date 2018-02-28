На Николаевщине ещё два человека погибли из-за отравления угарным газом

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В селе Евгеновка Снигиревского района Николаевщины двое человек отравились угарным газом.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Во вторник, 27 февраля, спасателям сообщили, что в селе Евгеновка в частном доме обнаружили тела 83-летних мужчины и женщины, погибших от отравления угарным газом от печного отопления.

Также сообщается, что погибшим в съемной квартире в доме на улице Шоссейной мужчине и двум женщинам было 46, 44 и 34 года. Они также погибли из-за отравления угарным газом.

Напомним, что ранее на Николаевщине шесть человек отравились угарным газом, из них четверо – маленькие дети.

Людмила Жерновская

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