В США на военной базе после вскрытия подозрительного письма пострадали 11 человек

На военную базу в округе Арлингтон (штат Вирджиния, США) пришло письмо, после вскрытия которого пострадали одиннадцать человек.

Об этом в Twitter сообщили местные спасатели.

«Одиннадцать человек почувствовали себя плохо после того, как было открыто письмо в административном здании», — говорится в сообщении.

Трое военных пожаловались на жжение кожи рук и лица, у одного пошла кровь из носа. Пожарные уточнили, что трое госпитализированных находятся в стабильном состоянии.

Расследование ведется в сотрудничестве с ФБР. Здание, где произошел инцидент, эвакуировали. Вскоре после ЧП база вернулась к нормальной жизни, часть подразделений возобновила работу.

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