Во Львове очевидцы ДТП намеревались устроить самосуд над рекордно пьяным водителем

Во Львове рекордно пьяный мужчина проигнорировал правила дорожного движения и устроил тройное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львова.

Мужчина за рулем Audi двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль Mitsubishi, который ехала по главной. В результате столкновения второе авто отбросило на обочину и оно столкнулось с грузовиком. При этом в аварии никто не пострадал.

Как выяснили патрульные, виновник аварии был сильно пьян и едва мог говорить. Концентрация алкоголя в его крови составляла 4,94 промилле, что в 24 раза превышает допустимую норму.

«Это является абсолютным рекордом за время существования патрульной полиции Львовской области», — сказано в сообщении правоохранителей.

Увидев результат алкотестера очевидцы ДТП хотели совершить самосуд на виновником аварии, но людей остановили патрульные.

На 35-летнего мужчины составили протокол по ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), протокол по ст.124 КУоАП (совершение ДТП) и вынесли постановление по ст. 126 КУоАП, а именно за отсутствие всех необходимых документов.

Напомним, в Киеве пьяный водитель на скорости въехал в автозаправку, после чего угрожал окружающим расправой.