В Николаеве некоторые вузы из-за снегопада приостановили учебу

В Николаеве некоторые высших учебных заведений приостановили учебный процесс из-за непогоды.

Так, на сайте Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова размещено сообщение, что в связи со сложными погодные условиями 1 марта отменяются занятия и рабочий день.

В ректорате Национального университета имени Сухомлинского «Преступности.НЕТ» сообщили, что в 10:00 руководство вуза проведет собрание, на котором и примут решение об организации учебного процесса. При этом в университете добавили, что некоторые студенты уже пришли на учебу.

В Черноморском национальном университете имени Петра Могилы корреспонденту ПН рассказали, что у них учеба проходит в обычном режиме.

В Николаевском национальном аграрном университете редакции «Преступности.НЕТ» сообщили, что также 1 марта отменили учебный и рабочий день.

Также в связи с погодой 1 марта не работают и некоторые николаевские колледжи, к примеру Николаевский строительный колледж КНУСА.

Напомним, управление образования Николаева отменило на 1 марта занятия в школах.